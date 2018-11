Aufstehen – Internationale Konferenz in Dublin gegen Militärstützpunkte der USA und NATO

Das Coop Anti-War Cafe Berlin ist zusammen mit zahlreichen Vertretern internationaler Friedensbewegungen auf der Internationalen Konferenz gegen Militärstützpunkte der USA und NATO in Dublin, Irland vertreten.

Wir versuchen in Dublin die Idee der deutschen Aufstehen Sammlungsbewegung an Gruppen der internationalen Antikriegs-Bewegung heranzutragen. Dazu verweisen wir auf die Kampagne:

Call to support the German #Aufstehen (#Standup) Movement

http://multipolar-world-against-war.org

Die immer aggressiver werdenden Expansionsbestrebungen der USA und der NATO verstoßen gegen das Völkerrecht und verletzen die Rechte souveräner Staaten: Im Nahen und Mittleren Osten toben verheerende Kriege, der afrikanische Kontinent wird durch das AFRICOM fortschreitend militarisiert, das erneute Wettrüsten belastet die Haushalte aller Staaten, diplomatische Verhandlungen werden durch kriegstreiberische Sprüche ersetzt, Wirtschaftskrisen erfassen einen Staat nach dem anderen, und die globale Umweltzerstörung durch Kriege und die hemmungslose Ausbeutung aller Ressourcen machen die Menschen krank und rufen immer neue Konflikte hervor. Wenn sich die Völker der Erde dieser Entwicklung nicht in den Weg stellen, wird sie zu der unvorstellbaren Katastrophe eines Dritten Weltkrieges führen.

Wir können diesen Irrsinn nicht innerhalb unseren nationalen Grenzen stoppen. Die globale Friedensbewegung muss gemeinsam versuchen, in allen Ländern der Welt Millionen Menschen für den Frieden zu mobilisieren. Durch unterschiedliche Ansichten zu anderen Problemen dürfen wir uns nicht auseinanderdividieren lassen. FÜR DEN FRIEDEN MÜSSEN WIR UNS ALLE VEREINEN!

Auf der Basis gemeinsamer Forderungen wurde eine GLOBALE KAMPAGNE GEGEN US- UND NATO-MILITÄRBASEN gestartet um Kriegen und der Aggression gegen souveräne Staaten entgegenzutreten.

Die 1. Internationale Konferenz gegen US- und NATO-Militärbasen findet vom 16. bis 18. November 2018 in Dublin, Irland, statt und wird von der Peace and Neutrality Alliance / PANA (s. https://www.pana.ie/ ) veranstaltet.

http://noforeignbases.org/

