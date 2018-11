Netanjahus verhältnismäßig moderater Kurs erklärt sich daraus, dass er nicht den Konflikt mit der Hamas im Süden, sondern den mit Iran (bzw. mit Iran in Syrien) im Norden als die akut gefährlichere Front propagiert. Brandherde an zwei Fronten kann er nicht gebrauchen.

den ganzen Artikel hier lesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/343663.zweierlei-kriegskalk%C3%BCl.html

