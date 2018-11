Bei dem Treffen in Singapur haben Wladimir Putin und Shinzo Abe vereinbart, den „Verhandlungsprozess zu den Kurilen-Inseln“ aufgrund der sowjetisch-japanischen Deklaration von 1956 zu „aktivieren“. Dies berichtet die japanische Zeitung „Asahi Shimbun“ am Donnerstag.

https://sptnkne.ws/kaxN

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge