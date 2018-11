Japans Premier Shinzu Abe hat während Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin erklärt, dass im Fall der Übergabe eines Teils der südlichen Kurilen-Inseln an die japanische Seite dort keine US-Stützpunkte stationiert würden. Darüber berichtet die Zeitung „Asahi Shimbun“ unter Berufung auf Regierungsquellen.

weiterlesen hier:

https://de.sputniknews.com/politik/20181116322979698-abe-putin-kurilen-keine-us-stuetzpunkte/

