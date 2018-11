Zwischen Selbstzensur und Widerstand Gibt es in Russland Pressefreiheit? Exklusivabdruck aus „Opposition gegen das System Putin“. von Ulrich Heyden (Rubikon)

Pressefreiheit in Russland? Das Thema ist für die großen deutschen Medien spätestens seit der Ukraine-Krise komplett abgehakt. Wie die russischen Medien strukturiert sind, welche politischen Strömungen es gibt und wie frei oder unfrei die Medien sind, darüber wird in Deutschland nur noch in Expertenkreisen diskutiert. 2009 habe ich mit der Journalistin Ute Weinmann in unserem Buch „Opposition gegen das System Putin“ über das Innenleben der russischen Gesellschaft und auch über die russische Medienlandschaft berichtet.

Was hat sich in dieser Medienlandschaft seit 2009 verändert? Seit der Ukraine-Krise ist die Front-Stellung zwischen westlich orientierten Liberalen und russischen Patrioten im Medienbereich noch stärker geworden. Die Liberalen verfügen weiterhin über Medien wie Radio Echo Moskau, den Internet-Fernsehkanal Doschd und die Novaja Gaseta, sind also nicht mundtot. Das staatliche Fernsehen vertritt eine patriotisch-wirtschaftsliberale Linie. In Talk-Shows kommen aber regelmäßig kremlkritische Experten und Journalisten aus der Ukraine und westlichen Ländern zu Wort.

Kritische Geister findet man vor allem im russischen Internet. Dort gibt es aufwendig gemachte YouTube-Kanäle von linken Oppositionellen, die ungehindert gegen Sozialkürzungen und die neoliberale Wirtschaftspolitik der russischen Regierung zu Feld ziehen. Nach meiner Beobachtung gibt es in Russland nicht weniger Pressefreiheit als in Deutschland.

weiterlesen

https://www.rubikon.news/artikel/zwischen-selbstzensur-und-widerstand

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge