Saudi-Arabien: Fünf Tatverdächtigen droht Todesstrafe im Chaschukdschi-Mordfall

Im Mordfall des oppositionellen saudischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi (Jamal Khashoggi) sind laut dem saudischen Generalstaatsanwalt Saud al-Mojeb 21 Tatverdächtige festgenommen worden.

Wie die Agentur SPA ihn zitierte, sei derweil nur gegen elf von ihnen Anklage erhoben worden. Für fünf Tatverdächtige verlange die Staatsanwaltschaft eine Todesstrafe. Den Weiteren drohe eine Bestrafung nach der Scharia.

weiter hier

https://de.sputniknews.com/politik/20181115322971190-saudi-arabien-journalist-todesstrafe/

