Das Rumpf-Empire. Im Zuge der Entkolonialisierung verlor Großbritannien die meisten seiner Überseegebiete. Trotzdem verfügt es nach wie vor über Stützpunkte in aller Welt – ein Überblick (junge Welt)

Das bis heute bestehende britische Empire hat im vergangenen Jahrhundert einen grundlegenden Wandel erfahren. Während alle Flächenkolonien verlorengingen, konnte sich die herrschende Klasse Londons ein Geflecht von postkolonialen Staaten und Minikolonien auf allen Ozeanen sichern. Dieses Netzwerk dient der Überwachung potentieller Gegner, hauptsächlich im Nahen und Mittleren Osten, und als Sprungbrett für Militärinterventionen, der Ressourcenausbeutung vor allem britischer Konzerne und als Steuerparadies.

den ganzen Artikel hier lesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/343610.imperialismus-das-rumpf-empire.html

