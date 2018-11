Aufstehen Berlin: Einladung zum Aktionstag „Würde statt Waffen“ am Samstag!

Gemeinsam wollen wir vor den Parteizentralen von SPD und CDU deutlich machen, dass die Große Koalition im neuen Bundeshaushalt keine Erhöhung des Rüstungsetats durchsetzen darf.

Wir fordern, dass endlich genug Geld für eine menschenwürdige Altenpflege, für mehr Personal in Krankenhäuser, für einen Ausbau von guten Bildungseinrichtungen und für den Bau von bezahlbaren Wohnungen zu Verfügung gestellt wird.

Deshalb treffen wir uns zur

Protestkundgebung mit Protestmarsch

„Würde statt Waffen“

Samstag den 17.11. um 13:00 Uhr

SPD-Parteizentrale (Willy-Brandt-Haus), Wilhelmstraße 141, 10963 Berlin

Ablauf:

13.00 bis 14.00 Uhr

Kundgebung vor dem SPD-Parteivorstand

14.00 bis 15.00 Uhr

Gemeinsamer Protestmarsch zur CDU-Zentrale

15.00 bis 15.30 Uhr

Kundgebung vor der CDU-Zentrale

(Klingelhöferstraße 8, 10785 Berlin)

Hintergründe zur Kampagne „Würde statt Waffen“ findest du auf unserer Webseite. Vielen Dank an die ganzen Fleißigen, die uns beim Verteilen der Flyer geholfen haben!

Bis Samstag!

Aufstehen Berlin, NaturFreunde Berlin

