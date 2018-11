Sehnsucht nach Palästina – Die Kunst des Widerstands (RT Deutsch)

Trinkwasserengpässe, Einschränkungen bei der Fortbewegung und ständige Präsenz des israelischen Militärs – so sieht das Leben für Millionen von Palästinensern im Westjordanland und im Gazastreifen aus. Doch in dieser Dokumentation geht es vor allem um überraschende Kunst.

Da ein Ende des jahrzehntelangen Konflikts nicht in Sicht ist, dauern Proteste und Auseinandersetzungen an. In dieser Dokumentation sucht RT den humanitären Brennpunkt auf und beobachtet, wie das Volk Palästinas Mordwerkzeug zu Kunstwerken verarbeitet und Krieg und Unterdrückung mit Graffiti, Rap und journalistischer Berichterstattung bekämpft.

Zum sehr sehenswerten Videobericht (53 Minuten): https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/79136-doku-sehnsucht-nach-palastina-kunst-des-widerstands/

