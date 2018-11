12. November 2018 Thomas Pany

Die „visionäre“ Idee einer „echten europäischen Armee“ stärkt die Aussicht auf Verwirklichung der Interessen von Dassault Aviation, Airbus, Nexter, Kraus-Maffei Wegmann und anderen.

https://www.heise.de/tp/features/Macron-Signale-fuer-die-deutschen-und-franzoesischen-Ruestungsunternehmen-4219328.html

