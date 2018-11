Der Staatsfonds Libyens LIA (Libyan Investment Authority) hat die Zinszahlungen für die in Belgien eingefrorenen Gelder des gestürzten libyschen Staatschefs Muammar Gaddafi bis Oktober 2017 erhalten. Er gab jedoch gegenüber dem Nachrichtenportal „Al Arabiya“ an, keine Informationen zu haben, wer von diesen Zahlungen profitiert hatte.

weiter hier:

https://de.sputniknews.com/politik/20181112322943118-libyen-gaddafi-lia/?utm_source=de_newsletter_links&utm_medium=email

