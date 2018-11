Unregelmäßigkeiten in Venezuela = „Wahlfälschung!“

Unregelmäßigkeiten in Rußland = „Putins Wahlfälschung!“

Unregelmäßigkeiten in USA = „Putins Wahlbeeinflussung!“

Unregelmäßigkeiten in Hessen = „Auszählungspanne“

https://www.welt.de/politik/deutschland/article183584926/Landtagswahl-Hessen-2018-So-erklaert-der-Wahlleiter-die-Auszaehlungspanne.html

Nun ja, gezählt wurde strenggenommen gar nicht überall…

https://twitter.com/Kittypunk7/status/1060927486094180352

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge