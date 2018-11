Terroristen in Uniform. Skandal um faschistischen Soldaten Franco Albrecht weitet sich aus. Hinweise auf konspiratives Netzwerk in der Bundeswehr (junge Welt)

Ein Oberstleutnant des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) ist wegen Geheimnisverrats im Fall des neofaschistischen Bundeswehr-Offiziers Franco Al­brecht angeklagt, wie Recherchen des Magazins Focusam Freitag ergaben. Der Offizier soll die Ermittlungen zu Albrecht behindert haben.

Franco Albrecht war im April 2017 unter dem Verdacht, Attentate auf Politiker und Menschenrechtler geplant zu haben, verhaftet worden.

weiterlesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/343269.rechte-netzwerke-terroristen-in-uniform.html

