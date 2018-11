Ziele des Aufstehen-Aufrufs in zusammengefassten Schwerpunktthemen

1. Friedens & Entspannungspolitik / Abrüsten statt Aufrüsten / Bundeswehr als Verteidigungsarmee.

Gute Löhne, Erneuerter Sozialstaat, sichere Arbeitsplätze, Missbrauch von Leiharbeit, Werksverträge & Scheinselbstständigkeit bekämpfen, Arbeitszeit-Umverteilung (Arbeitszeitverkürzung) durch Digitalisierung, Anständige Renten (über der Armutsgrenze) statt Riester-Abzocke, eine echte Arbeitslosen-Versicherung statt Hartz 4 .

Gerechte Steuern, kleine Einkommen entlasten, große Vermögen stärker heranziehen, Steuertricks bestrafen, Steuerschlupflöcher in „Steueroasen“ schließen. (ist mit im oberen Paket)

Natur-verträglich (nachhaltig) wirtschaften, Ressourcen schonen, Tier & Pflanzenwelt schützen, lebensfreundliches Klima hinterlassen, saubere Luft & sauberes Wasser, gesunde Böden, Artenvielfalt erhalten.

Privatisierungen stoppen und rückgängig machen, Gemeinwohl vor Rendite, für bezahlbares Wohnen,

Gut ausgestattete Krankenhäuser & Pflegeeinrichtungen,

Für eine demokratische digitale Infrastruktur, statt Enteignung unserer Privatsphäre durch Facebook, Google & Co,

Exzellente Bildung für alle, ohne Frage von Herkunft, frühkindliche Bildung, mehr Lehrkräfte.

Demokratie retten, nicht von Konzernen & Banken regiert werden, Lobbyismus aufdecken, Parteispenden von Unternehmen verbieten, direkte Demokratie ermöglichen.

Sicherheit im Alltag: mehr Personal und bessere Ausstattung der Polizei, Justiz & Sozialarbeit, ein schärferes Unternehmens-Strafrecht des Rechtsstaates.

Ein europäisches Deutschland in einem geeinten Europa souveräner Demokratien, als Schutz- und Gestaltungsraum mit demokratischer Legitimation, keine marktradikale Globalisierung.

Hilfe für Menschen in Not:

Recht auf Asyl für Verfolgte gewährleisten, Kriegs- und Klimaflüchtlingen helfen, Armut, Hunger und Elendskrankheiten vor Ort bekämpfen, Perspektiven in den Heimatländern schaffen, Durch eine neue Weltwirtschaftsordnung die Lebenschancen aller Völker auf hohen Niveau im Einklang mit den Ressourcen angleichen.

Zusammenfassung mit Anmerkungen. von Jo Werner.

Diese obigen 11 herausgestellten Punkte werden auf der Webseite aufstehen.de wesentlich ausführlicher aufgezeigt und behandelt.

