Der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman dankte am Montag US-Präsident Trump für die neuen Iran-Sanktionen und lobte dessen »mutige Entscheidung«: Es sei »der Umbruch, auf den der Nahe Osten gewartet« habe. Ist Teheran wirklich der Hauptaggressor?

den Artikel lesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/343130.nahostkonflikt-er-sieht-sich-als-teil-einer-neuen-achse.html

