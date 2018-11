Syrien: der Frieden braucht eine internationale Verurteilung der Ideologie der Muslimbruderschaft

Im Jahr 1945 ist die UdSSR (Russland) um ein einziges bedeutendes Faktum herum rekonstruiert worden: den Kampf gegen die rassistische Ideologie des Nationalsozialismus – d.h. die Behauptung, dass alle Menschen gleich sind und dass alle Völker Respekt verdienen -. In gleicher Weise kann Syrien nur rund um den Kampf gegen die Ideologie der Muslimbruderschaft wiederaufgebaut werden – die Behauptung, dass alle Menschen gleich sind und dass alle Religionen Respekt verdienen -.

Es kann nur Frieden in Syrien geben, wenn man die Ideologie der Muslimbruderschaft verurteilt, aber dieser Krieg wird auch in anderen Ländern weitergehen, wenn man es nicht tut.

den ganzen Artiel lesen

http://www.voltairenet.org/article203763.html

