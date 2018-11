Meinst Du, die Russen wollen Krieg? Mitschnitt eines Vortrags von Kai Ehlers zum gegenwärtigen atomaren Rüstungsrasseln

November 2018

Unter der Frage „Meinst Du, die Russen wollen Krieg“? habe ich im Städtchen Gadebusch am Freitag Abend, dem 2.11.2018 einen Vortrag gehalten. Gekommen waren zwischen 40 und 50 Menschen, die wissen wollten, was von der Aufkündigung des INF-Vertrages durch Donald Trump ausgeht. Der Vortrag kreiste um das gegenwärtige prekäre Patt, dessen Pole Trump und Putin repräsentieren. Worauf müssen wir uns uns einstellen? Was wollen die USA? Wie reagiert die EU, wie antwortet Russland auf die westlichen Drohgebärden? Da diese Frage zweifellos nicht nur die Menschen in Gadebusch umtreibt, habe ich mich entschlossen, den Beitrag hier auf der WEBsite zur Verfügung zu stellen.

An dieser Stelle kann man sich diesen Beitrag anhören.

https://kai-ehlers.de/2018/11/meinst-du-die-russen-wollen-krieg/#

