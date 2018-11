KI-Lügendetektor bald an EU-Außengrenzen im Test – EU strebt völlige Kontrolle der Festung Europa an. (RTDeutsch)

Die Zukunft des Grenzverkehrs wird aussehen wie eine Dystopie. Gesichts- und Handscanner, automatisierte Durchgangsportale und Abfragen zentralisierter Datenbanken. Die EU strebt in einem ehrgeizigen Projekt die völlige Kontrolle der Festung Europa an.

Die EU plant zur Sicherung der Außengrenzen ein Projekt, das ein Science-Fiction-Autor erdacht haben könnte. Unter dem Namen iBorderCtrl sollen an den Grenzen des Schengenraums die bisherigen Kontrollen grundsätzlich umgebaut, automatisiert und digitalisiert werden.

weiter hier:

https://deutsch.rt.com/europa/78821-ki-lugendetektor-bald-an-eu-au%C3%9Fengrenzen-test/

