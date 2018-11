Im Jemen leiden 1,8 Millionen Kinder akut an Unterernährung, 400.000 sind täglich vom Tod bedroht. 40 Prozent davon leben in der Provinz Hodeida und in den angrenzenden Regionen, wo der Krieg am schlimmsten tobt.

