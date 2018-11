Handelskrieg gegen China – Kommentar von Rainer Rupp (RT Deutsch)

Teil I: Egal wie, Trump gewinnt…

9.10.2018

Ist US-Präsident Donald Trump mit seinem Handelskrieg gegen Chinas auf dem Holzweg? Unser Gastautor sieht in den Trump’schen Schutzzöllen einen bisher erfolgreichen Angriff auf den Kern der neoliberalen Globalisierung. Eine gewagte These, die er aber zu untermauern weiß.

https://deutsch.rt.com/meinung/77222-usa-handelskrieg-gegen-china/

Teil II: Das Beispiel „Apple“

16.10.2018

Das eingeebnete Spielfeld des globalen Marktes hat sowohl zur Stagnation der heimischen Industrien als auch zugleich zur Blüte der transnationalen Konzerne geführt. Ungehemmte Profitmaximierung auf der einen Seite, Abriss der Sozialsysteme auf der anderen.

https://deutsch.rt.com/meinung/77641-usa-handelskrieg-gegen-china-teil2/

Teil III: Trumps Krieg gegen die transnationalen Konzerne

6.11.2018

Den Sack „China-Handel“ schlagen, um den Esel „neoliberale Globalisierung“ zu treffen? Ist das die Taktik, die hinter US-Präsident Trumps so genanntem US-Handelskrieg gegen China steckt?

https://deutsch.rt.com/meinung/78812-usa-handelskrieg-gegen-china-teil3/

