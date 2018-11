The newly elected governor of the Japanese island of Okinawa said Tokyo’s decision to press ahead with the construction of a new U.S. military base on Tuesday is “outrageous” and disrespects local democracy.

read article:

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/okinawas-new-governor-says-tokyo-disrespects-democracy-by-allowing-new-us-base/2018/10/30/6aa8fd30-dc34-11e8-aa33-53bad9a881e8_story.html?noredirect=on&utm_term=.8a7456b875d1

