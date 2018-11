Die Arbeiten von Forensic Architecture und spot the silence gehören

eigentlich nicht ins Museum, sondern auf die politische Bühne. Es ist

ein Armutszeugnis für den deutschen Staat, wenn das Museum der bessere

Gerichtssaal wird und die Kunst das effektivere Medium der Verteidigung

demokratischer Werte.

https://www.taz.de/!5544930/

