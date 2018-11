Versuchter Einbruch in die ecuadorianische Botschaft in London Angst vor einer Entführung von Wikileaks-Gründer Julian Assange (consortiumnews.com)

Am 29. Oktober wurde der Versuch unternommen, in die ecuadorianische Botschaft einzudringen, wo zuvor die Sicherheitmassnahmen geändert wurden und neue Überwachungsgeräte installiert wurden, berichtet Joe Lauria.

Von Joe Lauria

für consortiumnews.com

https://consortiumnews.com/2018/11/03/break-in-attempted-at-assanges-residence-in-ecuador-embassy/

Ein versuchter Einbruch in Julian Assanges Wohnsitz in der ecuadorianischen Botschaft in London am 29. Oktober und das Fehlen von Sicherheitvorrichtungen haben die Befürchtungen hinsichtlich der Sicherheit des WikiLeak-Verlegers erhöht.

Anwälte für Assange haben der Aktivistin und Journalistin Suzie Dawson bestätigt, dass Assange in den frühen Morgenstunden durch den Einbruchversuch geweckt wurde. Sie bestätigten Dawson, dass es sich bei dem Versuch darum handelte, durch ein Fenster der Botschaft zu betreten. Eine Alarmvorrichtung, die Assange aufgestellt hatte, weckte ihn, sagten seine Anwälte.

Scaffolding ist gegen das Botschaftsgebäude in der Londoner Abteilung Knightsbridge aufgetreten, das „die Sicherheitskameras der Botschaft verdeckt“, sagten die Anwälte.

Auf dem Baugerüst sind elektronische Geräte angebracht worden, die vermutlich zur Überwachung dienen sollen. Diese befinden sich nur wenige Schritte von den Fenstern der Botschaft entfernt.

Später am Tag des Einbruchs konnte Sean O’Brien, Dozent an der Juristischen Fakultät der Yale University und Experte für Cyber-Sicherheit, die Botschaft durch die Eingangstür betreten, die offen gelassen wurde. Innen fand er keine Sicherheitsvorrichtungen. Jemand aus der Botschaft kam auf zu, um ihm zu sagen, er solle eine E-Mail senden, um einen Termin mit Assange zu vereinbaren. Nachdem eine Anfrageper E-Mail an die Botschaft geschickt worden war, lehnte es das Personal ab, zu prüfen, ob diese eingegangen war oder nicht.

O’Brien bemerkte, dass weitere Gerüste errichtet wurden, und stellte Geräte daran fest, die er fotografierte. Obwohl er ein Experte für Cyber-Sicherheit ist, sagte O’Brien, er könne die Geräte nicht identifizieren.

„Ich habe noch nie solche Geräte gesehen, und ich mache oft Fotos von Überwachungsgeräten“, sagte O’Brien. „Es gab eigenartige Plastikröhren mit gelb-orangefarbenen Kappen, die vorne mit einem Reißverschluss verbunden waren. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber sie scheinen Vorrichtungen darin angebracht zu haben. “

Die Geräte zeigen auf die Botschaft, wo alle Jalousien geöffnet waren, und nicht auf die Straße, sagte er. „Die Überwachungsgeräte auf den Fotos zeigen kein Herstellerangaben, Seriennummern oder sichtbare Geräteinformationen“, sagte Dawson. „Die Kombination der Verschleierung der Straßenüberwachungskameras und der Installation von Überwachungsgeräten, auf die anstatt von der Botschaft gezeigt wird, ist alarmierend.“

Die ecuadorianische Regierung müsse die Erlaubnis für die Installation der Geräte erteilt haben, da sie gegen die Mauern der Botschaft im Hoheitsgebiet der Regierung gerichtet seien, sagte Dawson.

O’Brien sagte, frühere Besucher hätten ihm von „geschlossenen und verschlossenen Türen“ berichtet. Wachleute wären zu jeder Zeit an dem Schreibtisch im Eingangsbereich. Sichtschutzvorhänge, dunkle Räume mit Rollläden. Für eine solche Positionsumkehr gibt es nur eine Schlussfolgerung: Die ecuadorianische Botschaft ist für alle Aktivitäten offen. Sperrangelweit offen.“

Im Mai sperrte die ecuadorianische Regierung von Präsident Lenin Moreno die elektronische Kommunikation von Assange und verweigerte ihm alle Besucher außer seiner Mutter und seinen Anwälten. Im letzten Monat bot die Regierung Assange einen Deal an: Sein Zugang zur Welt könnte wieder hergestellt werden, wenn er sich einverstanden erklärt, die Politik nicht zu kommentieren. Assange lehnte dies Berichten zufolge ab.

Am Donnerstag verbot die Regierung plötzlich allen Zugang für Besucher von Assange, einschließlich seines Anwaltssteams, bis zum nächsten Montag, und es wurde befürchtet, dass keine Zeugen anwesend sein sollten, falls Assange am Wochenende entführt werden würde.

Der Einbruchversuch fand an dem Morgen statt, an dem Assange über ein Videoverbindungsverfahren vor einem Gericht in Quito über Assanges Asylbedingungen aussagen sollte. Technische Probleme unterbrachen Assanges Aussage. Das Gericht entschied gegen den Antrag seines Anwalts auf den Schutz von Assange.

Die neue ecuadorianische Regierung kündigte im Frühjahr an, dass Assange die Botschaft verlassen müsste. Assange befürchtet, dass er wegen einer geringfügigen Anklage wegen Freilassens der Kaution verhaftet werden könnte, wegen einem Vorfall, als er im Juni 2012 legal in der Botschaft Asyl beantragte.

Assange und seine Anwälte befürchten, wenn er von britischen Behörden inhaftiert wird, er in die USA ausgeliefert werden würde, wo eine Anklage gegen ihn vorliegen könnte, möglicherweise eine Spionageanklage wegen der bloßen Veröffentlichung geheimer Dokumente.

Joe Lauria ist Chefredakteur für consortiumnews.com und ehemaliger Korrespondent des Wall Street Journal, des Boston Globe, der Sunday Times of London und zahlreicher anderer Zeitungen. Er ist unter joelauria@consortiumnews.com und auf Twitter unter @unjoe zu erreichen.

