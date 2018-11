Mehr als 50 Kriegsschiffe, 250 Kampfjets, 10.000 Einheiten Kriegstechnik und 50.000 Soldaten – eine dermaßen große Nato-Übung kannte Nordeuropa seit dem Kalten Krieg nicht mehr.

Am Donnerstag startet in Norwegen die aktive Phase des Manövers „Trident Juncture 2018“ unter Beteiligung von 29 Ländern. Zudem genießt die Allianz Unterstützung seitens Schwedens und Finnlands.

https://de.sputniknews.com/politik/20181101322824493-nato-manoever-norwegen/ 01.11.2018

