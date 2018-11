Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel ist zur Zeit auf einer zwölftägigen Reise in verbündete Länder. Zum Auftakt seiner Staatsbesuche in Russland, der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK), der Volksrepublik China, Vietnam und Laos steht am morgigen Freitag in Moskau ein Treffen mit Präsident Wladimir Putin auf dem Programm.

weiter hier:

https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=/artikel/342723.kuba-mehr-als-h%C3%A4ndesch%C3%BCtteln.html

