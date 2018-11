„Linke“ antideutsche Initiative gegen „rechte“ Antideutsche

———————————

Abgesang des Abendlandes – Grenzarbeit, mit Felix Riedel

— Abgesang des Abendlandes – Wider den Verfall der ideologiekritischen Praxis —

Bald dreißig Jahre ist es her, dass die antideutsche Intervention in die hiesige radikale Linke ihren Anfang nahm. Nun sieht es fast so aus, als wäre die Zeit ihrer Post-Antideutschen Wiedergänger am Ende. Was als kritische Intervention gegen die sog. deutsche Wiedervereinigung und die verkürzte Kritik des Mainstreams der radikalen Linken begann, verlor für einen nicht unbedeutenden Teil der Bewegung über die Jahre den maßgeblichen Gegenstand seiner Kritik – die deutsche Nation – und damit seine kritischen Gehalt. Dieser Teil existiert heute wesentlich als verschwurbelte Politsekte fort. Begannen einschlägige Publikationen wie die Bahamas schon Anfang der 00er Jahre sich argumentativ darauf zurückzuziehen, vor allem andere Linke als hässlich zu bezeichnen und sich öffentlich von einer Linken zu verabschieden, wiederholt sich dieser Bruch nun in der vermeintlichen Trennung in Rechts- und Linksantideutsche. Was als recht absurdes Meme begann, verselbstständigte sich als bald zur Szenediskussion. Als Beispiel für die autoritäre Wende im Denken der sogenannten Rechtsantideutschen lassen sich die Beiträge von Thomas Maul heranziehen. Sein Vortrag im Rahmen einer Reihe anlässlich des 70. Jahrestags der Staatsgründung Israels entfachte die Debatte um die Frage nach dem ideologischen Charakter dieses Milieus in Leipzig und darüber hinaus aufs Neue. An diese Debatte wollen wir nun mit einer kleinen Vortragsreihe anknüpfen, um zu retten, was noch zu retten ist und zu stoßen, was schon fällt.

1. — Grenzarbeit – Zur Verteidigung einer antideutschen Linken gegen die Querfront, mit Felix Riedel — 02.10.2018

Der Absturz des antideutschen Theorieorgans „Bahamas“ war eher ein Sinkflug. Über Jahre hinweg sickerte ein spezifischer Jargon ein, bis sich eine Reihe von Autoren schließlich in Wort und Inhalt der AfD annäherten und öffneten. Die Aufnahme von Flüchtlingen 2015 wird mit dem Angriffskrieg Deutschlands verglichen, die AfD für ihre vermeintlich israelsolidarische Positionierung gelobt, Assad verteidigt, autoritäre Lösungen als adäquate Reaktion auf überdramatisierte Krisen gepredigt. Über 15 Jahre hinweg lassen sich strukturelle Ursachen dieses Absturzes vorahnen: Eine konservative Fehlinterpretation der Freudianischen Psychoanalyse, eine teleologische Entwicklungsideologie eines undialektisch gelesenen Marx, eine gescheiterte Begriffsbildung zum Rassismusproblem, Mythen und Unklarheiten zu komplexen Konflikten wie den Jugoslawienkriegen. Kein einzelner Faktor erklärt das Überlaufen von Teilen der Antideutschen zu Habitus und Positionen der AfD und insgesamt hat man sich vermutlich von der eigenen Ohnmacht dumm machen lassen. Was aber sind Perspektiven einer der Aufklärung verpflichteten antideutschen Linken? Wie lässt sich der Niedergang der „Bahamas“ verarbeiten, wie lässt sich das Phänomen eindämmen, wie die Israelsolidarität gegen rechts verteidigen? Wie können wir umgehen mit Querfront-Ideologemen in Online-Szenen? Eine Einladung zur offenen Diskussion.