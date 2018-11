Hannes Hofbauer: „Kriege stoppen! Das wäre das oberste Gebot“ – Auswirkungen der Migration auf die Herkunftsländer (nachdenkseiten.de)

1. November 2018

Medien berichten viel über Migration, aber die Auswirkungen der Migration auf die Herkunftsländer übersehen sie oft. Das sagt der Wiener Verleger Hannes Hofbauer im Interview mit den NachDenkSeiten. Hofbauer, der sich seit Jahren mit dem Thema Migration beschäftigt, betont im Interview, welche weitreichenden Auswirkungen die Abwanderung vieler Menschen aus ihrer Heimat für diese Herkunftsländer hat und warnt davor, die politischen Ursachen und Hintergründe von Migration auszublenden. Von Marcus Klöckner.

weiter hier:

https://www.nachdenkseiten.de/?p=46839

