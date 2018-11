Für alle, die nichts verstanden haben und den Faschisten Jair Bolsonaro weiterhin als „Rechtspopulisten“ oder „Trump der Tropen“ verharmlosen

Hier mal ein paar Zitate zur politischen Einordnung:

– „Ich hatte vier Söhne, aber dann hatte ich einen schwachen Moment und unser fünftes Kind wurde ein Mädchen.“

– „Ich werde Sie nicht vergewaltigen, weil Sie sehr hässlich sind“ (Zu einer oppositionellen Parlamentsangeordneten.) https://bit.ly/2PucKR7

– „Ich würde es bevorzugen, dass mein Sohn bei einem Autounfall stirbt, ehe er mit einem Typen als Date auftaucht.“ https://glo.bo/2ACu12q

– „Ich bin für Folter, so wie die Bevölkerung auch.“ http://bit.ly/2JrNMMW

– Zu den Quilombolas, den Nachkommen aufständischer afrikanischer Sklaven: „Sie machen überhaupt nichts. Ich glaube, sie sind noch nicht einmal mehr für Nachwuchs zu gebrauchen.“ https://congressoemfoco.uol.com.br/?p=289303

– „Sie können sich sicher sein, wenn ich Präsident werde, wird es kein Geld mehr für NGOs geben. Wenn es nach mir geht, wird jeder Bürger eine Waffe zu Hause haben. Und es wird keinen Zentimeter mehr für Indigenengebiete oder Quilombolas geben.“

– „Sie werden in diesem Land nichts mit Wahlen verändern – gar nichts. Leider kann man die Dinge nur über einen Bürgerkrieg verändern, indem die Arbeit erledigt wird, die das Militärregime (Diktatur) nicht erledigt hat. Indem 30.000 Leute umgebracht werden, beginnend mit FHC (Ex-Präsident Fernando Henrique Cardoso). Umbringen. Wenn ein paar unschuldige sterben, geht das schon okay.“ https://www.revistaforum.com.br/?p=116058

