Schwierigkeiten mit Mündel. Bundeskanzlerin Merkel trifft in Kiew ukrainischen Präsidenten Poroschenko – Von Reinhard Lauterbach (junge Welt)

Aus Kiewer Sicht ist die BRD ein entscheidender Faktor dafür, dass die antirussischen Sanktionen der EU trotz wachsender Kritik innerhalb des Bündnisses und Unzufriedenheit des deutschen Kapitals aufrechterhalten und sogar noch verschärft werden. Das jedenfalls strebt die ukrainische Seite unter dem diplomatischen Titel »Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit gegen die fortdauernde russische Aggression« an.

den ganzen Artikel hier lesen:

https://www.jungewelt.de/artikel/342708.brd-ukraine-schwierigkeiten-mit-m%C3%BCndel.html

