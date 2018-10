Der erste stellvertretende Vorsitzende des Komitees der Staatsduma Russlands Alexander Scherin nannte die Aufforderungen der Abgeordneten der ukrainischen Werchowna Rada, Tatjana Tschernovol, russische Lagerhäuser zu sprengen, Aufwiegelungsappelle.

Diese hatte die in letzter Zeit in der Ukraine in Brand geratenen und explodierten Munitionsdepots „Sabotage“ genannt und als Reaktion auf diese bisher unbeantwortete „Sabotage“ die Zerstörung von russischen Munitionsdepots gefordert.

Scherin nannte die Situation mit den ukrainischen Lagerhäusern eine „unsaubere Sache“ und deutete an, dass der eigentliche Grund dafür Korruption ist. Er wies darauf hin, dass die Aufforderungen der Parlamentarierin wie Anstiftung klingen und mit den Drohungen vergleichbar seien, so wie die oft von den Politikern der Ukraine ausgesprochenen Aufforderungen, die Krim-Brücke zu sprengen.

„Ich denke, dies erfordert eine gründliche Untersuchung durch unsere Ermittlungsbehörden“, schloss er.

Berechnungen haben ergeben, dass Aufgrund der in Brand geratenen Munitionslager die Ukraine 40% der gesamten Munition und Waffen verloren hat. Es sei ein finanziellen Schaden von zwei Milliarden Dollar entstanden.

[hmw/russland.NEWS]

http://www.russland.news/ukrainische-parlamentarierin-ruft-auf-russische-munitionslager-zu-sprengen/

