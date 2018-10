Massives Feindbild Russland: Varoufakis (DiEM25) lobt den Kampf von Pussy Riot „für freie Meinungsäußerung gegen Kräfte des Putin-Regimes“. Pläne zur Bildung einer „Neuen Linken Bewegung“ mit Sanders, Corbyn und dem neuen mexikanischen Präsidenten Obrador.

Im September 2018 hatte der Ex-Finanzminister von Griechenland, Yanis Varoufakis, ein Gespräch mit Maria Alyokhina, einer der Aktivisten von Pussy Riot beim Edinburgh International Book Festival. Hier ist der Link zum Video.

Beide hatten einen sehr freundlichen Dialog über Putins Regime, die Annexion des Verbrechens, die russische Aggression und den Kampf für die Freiheit in Russland. Mit anderen Worten, beide nährten sich gegenseitig an ihrem Hass und ihrer Verachtung für die russische Regierung und für Putin.

Das wäre nicht weiter interessant, wenn es nicht die jüngste Ankündigung gegeben hätte, dass nämlich derselbe Yanis Varoufakis, der vor zwei Jahren die DIEM25 Bewegung gegründet hatte, jetzt auch eine „Europäische Frühlingsbewegung“ plant und mit seiner Parteibei den EU-Wahlen 2019 antreten will . Hier der Video-Trailer zur Kampagne.

Varoufakis ist tatsächlich bereits in Gesprächen über die Bewegung „Progressives International“ getreten mit Bernie Sanders und mit Jeremy Corbyn um eine „Neue Linke Bewegung“ zu bilden. Es gab darüberhinaus sogar Berichte, dass man an den neuen mexikanischen Präsidenten López Obrador

herangetreten sei.

Man muss in Frage stellen, ob Politiker wie Jeremy Corbyn und der neue mexikanische Präsident López Obrado tatsächlich derartige Positionen gegenüber Russland teilen. Wichtig wäre es deshalb sich vehement gegen eine derartige neue Bewegung zu positionieren. Yanis Varoufakis und seine DiEM25 Bewegung haben sich zu keiner Zeit gegen die Politik der NATO gewandt, sondern haben das Thema Krieg in ihrem Program ausgeklammert.

Varoufakis will aus seiner Bewegung eine europäische Partei machen und mit DiEM25 bei den EU-Wahlen 2019 auch in Deutschland antreten. Eine Kooperation mit der Linkspartei erklärte er bereits vor Monaten für unwahrscheinlich. Als Grund führte er an es gebe Anti-Europäer in der Partei, die „den linken Austritt aus der EU und dem Euro“ wollten. Dies überraschte umso mehr, weil er beim Auftakt von DiEM25 noch mit Katja Kipping auftrat, die als einer der vehementesten Gegnerin von Sahra Wagenknecht gilt.

Gregor Gysi meldete sich ebenfalls aktuell zu Wort: Unter der Überschrift Gysi: Brauchen Zusammenschluss aller Liberalen und Linken gegen rechte Kräfte, heisst es: Momentan gibt es mindestens drei konkurrierende Ansätze im Spektrum links von der Sozialdemokratie und den Grünen in Europa: Die Europäische Linke, die Initiative „Diem25“ von Yianis Varoufakis, und den Ansatz von Jean-Luc Melenchon und seinem Plan B. Gegenwärtig gibt es zumindest im Europaparlament eine gemeinsame Fraktion, die GUE/NGL. Das ist politisch sinnvoll und richtig, wir sollten dafür kämpfen und sie nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Entweder wir regeln unsere Streitigkeiten und überwinden damit die Gefahr der Spaltung oder die Zukunft Europas und der EU entscheidet sich ohne uns.

Und sogar Aufstehen Gründungsmitglied Volmer sieht Aufstehen als einen Seelenverwandten für die DIEM25 Bewegung des ehemaligen griechischen Finanzministers Yanis Varoufakis. Aber obwohl er in dem Interview mit der Nation, einem linken Medium zugibt, dass die europaweite, pro-europäische, sozialistische Inkarnation nichts mit Aufstehen zu tun haben will, glaubt er, dass man sich doch noch zusammenschließen könnte.

Zum Glück distanzierte sich Yanis Varoufakis sich jetzt in einem aktuellen Interview deutlich von der deutschen Bewegung „Aufstehen“. Hier das Segment über #aufstehen im Video.

Heinrich Buecker, Coop Anti-War Cafe Berlin, October 29, 2018

