THE SYRIA CONNECT PROJECT – INTERNATIONAL SOLIDARITY – All three parties are set! In Berlin, in Reykjavik and in Damascus! Friday 2.11.2018!

All three parties are set!

In Berlin, in Reykjavik and in Damascus! Friday 2.11.2018!

INTERNATIONAL SOLIDARITY

Berlin – Reykjavik – Damascus LINK

Reykjavik – Berlin – Damascus LINK

Damascus – Berlin – Reykjavik LINK

