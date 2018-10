Oberst a.D. der Bundeswehr zur NATO-Nuklearstrategie: Deutschland ist das atomare Schlachtfeld (RT Deutsch)

29.10.2018

Alles Routine oder doch Provokation? Seit dieser Woche führt die NATO das Großmanöver „Trident Juncture“ in Norwegen durch. Zweck sei, einen „hochintensiven Konflikt mit einer Bedrohung an der Nordostflanke des Bündnisses“ zu erproben. RT sprach mit Oberst a.D. der Bundeswehr, Rolf Bergmeier.

Rolf Bergmeier, ehemaliger Oberst im Generalstab und unter anderem auch stellvertretender Abteilungsleiter „Planung und Organisation“ in der NATO, erläutert, dass solche Manöver zwar unverzichtbar seien, ihre spezifische Umsetzung aber Potenzial für unnötige Provokation in sich berge. Außerdem kritisiert Bergmeier die NATO-Nuklearstrategie, denn „Deutschland ist nun mal in einem Krieg zwischen Ost und West das nukleare Schlachtfeld“.

Hier zum Interview: https://deutsch.rt.com/programme/der-fehlende-part/78463-deutschland-ist-in-einem-krieg-das-nukleare-schlachtfeld/

