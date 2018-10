Freude bei der Deutschen Bank: Der lupenreine Faschist Jail Bolsonaro als „Wunschkandidat der Märkte“ hat die Wahl in Brasilien gewonnen.

Übrigens mit freundlicher Unterstützung und Wahlkampfhilfe von der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung.

# Bolsonaro: „Ein Polizist, der nicht tötet, ist kein richtiger Polizist“ Bolsonaro: „Ich bin für Folter. Und das Volk ist auch dafür.“ Bolsonaro: „Es wird eine in #Brasilien niemals gesehene Säuberung geben.“

#Brasilien: Präsidentschaftswahlen gehen am Sonntag in die erste Runde – der neoliberale Jair Bolsonaro ist Wunschkandidat der Märkte. #dbPaM pic.twitter.com/lQxRMzpnWB — Deutsche Bank (@DeutscheBankAG) October 5, 2018

