Aufständische aus Mitte-Mitte wollen dabeisein. Die Grünen im Wedding diskutieren „Aufstehen. Linke Sammelbewegung oder neue Konkurrenzpartei?

Die Grünen debattieren an diesen Donnerstag, den 1. November ab 19 Uhr über unsere Bewegung Aufstehen.

Ab 19 Uhr in der Grünen-Kreisgeschäftsstelle im Wedding, Malplaquetstr. 7, 13347 Berlin

Wir finden, dass wir aus dem „über“ ein „mit“ machen sollte, daher sollten auch Aufständische bei dieser Debatte anwesend sein. Weiterleiten, damit auch die Aufständischen aus Mitte-Mitte von der Debatte erfahren!

Hier die Infos: https://gruene-mitte.de/2018/10/29/lets-talk-about-aufstehen/

So steht es auf der Webseite:

Let’s talk about.. #aufstehen

Zusammen mit Euch möchten wir uns zu unterschiedlichen Themen austauschen und interessanten Debatten einen Raum bieten.

Diesmal zu der Frage: „Aufstehen: Linke Sammelbewegung oder neue Konkurrenzpartei?“

„aufstehen – die Sammlungsbewegung“ so nennt sich das von Sahra Wagenknecht ins Leben gerufene Projekt. Offiziell ist Aufstehen keine neue Partei, sondern eine überparteiliche Sammelbewegung, in die sich jede und jeder einbringen kann, der*die die Ziele der Bewegung unterstützt. Inoffiziell kommt jedoch oft das Gefühl auf, Aufstehen ist der Beginn einer neuen linken Partei, die Wagenknechts Deutungskampf innerhalb der Linken unterstützen soll. Wir möchten wissen, was Ihr von dem neuen Projekt haltet: In Zeiten von aufkommendem Populismus von rechts die richtige Antwort? Oder bloß eine reine Wagenknecht-Veranstaltung im Deutungskampf innerhalb ihrer eigenen Partei?

Darüber möchten wir uns mit Euch austauschen.

Wann? Donnerstag, 1. November ab 19 Uhr

Wo? Kreisgeschäftsstelle im Wedding, Malplaquetstr. 7, 13347 Berlin

Wir sind auf Eure Meinungen gespannt!

