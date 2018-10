Ischinger zu Syrien: Das wäre politischer und moralischer Bankrott des Westens (sputniknews)

26.10.2018



Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat die Beteiligung des Westens am Wiederaufbau Syriens unter der Präsidentschaft von Baschar al-Assad gegenüber RIA Novosti kommentiert.

Ischinger wies darauf hin, dass der Westen seit mehreren Jahren behauptet habe, Assad sei ein Massenmörder und habe einen wesentlichen Teil seiner Bevölkerung umgebracht. Danach könnte keiner ernsthaft erwarten, dass der Westen den Wiederaufbau Syriens während Assads Präsidentschaft unterstützen werde. Das wäre eine Erklärung des politischen und moralischen Bankrotts, so der Politiker.

Man brauche demnach einen vollwertigen politischen Plan, der ein Abkommen zwischen Russland und den westlichen Ländern über den Rücktritt Assads einschließen werde. Erst dann könne man von einer Zusammenarbeit in Syrien sprechen. (…)

Russland hat wiederholt erklärt, dass nur das syrische Volk über Assads Schicksal entscheiden sollte. Früher hatten aber westliche Länder, einschließlich der USA, auf dem Rücktritt von Assad bestanden und dies als Hauptbedingung für eine Regelung des Syrien-Konflikts bezeichnet.

https://de.sputniknews.com/politik/20181026322758956-ischinger-syrien-wiederaufbau-assad/

