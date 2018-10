Die Ukraine darf keine gemeinsame Übung mit der Nato im Asowschen Meer abhalten, weil dafür die Zustimmung Russlands nötig ist. Das sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow im Interview mit mehreren französischen Medien. An der russischen Führung führt da wirklich kein Weg vorbei, betont ein Experte.

https://de.sputniknews.com/politik/20181018322675284-nato-manoever-asow/

