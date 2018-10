Norwegen: Größtes NATO-Manöver seit Ende des Kalten Krieges beginnt (RT Deutsch)

25.10.2018

In Norwegen hat am Donnerstag das größte NATO-Manöver seit Ende des Kalten Krieges begonnen. An ihm nehmen 50.000 Soldaten aus 31 Nationen mit schwerem Kriegsgerät teil. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht bezüglich des Manövers von einem fiktionalem Szenario.

Deutschland ist mit 10.000 Soldaten an dem Manöver beteiligt. Die Teilnahme der Bundeswehr kostet Deutschland 90 Millionen Euro. Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu äußerte sich besorgt über die zunehmenden militärischen Aktivitäten der NATO direkt an der russischen Grenze.

Siehe Video: https://deutsch.rt.com/europa/78230-norwegen-grosstes-nato-manoever-seit/

