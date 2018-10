„Ich denke, in 15 Jahren — zwar ist das nicht unvermeidlich — aber es gibt eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass wir in einem Kriegszustand mit China sein werden“, sagte er beim Warschauer Sicherheitsforum (Warsaw Security Forum, WSF), einem zweitägigen Treffen von führenden Politikern sowie militärischen und politischen Experten aus Mitteleuropa.

https://de.sputniknews.com/politik/20181025322745516-usa-china-krieg-us-general/?utm_source=de_newsletter_links&utm_medium=email

