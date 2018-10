Trump-Berater zu Gesprächen in Moskau

https://de.sputniknews.com/politik/20181023322730289-putin-trifft-trump-november-in-paris/

23.10.2018

INF-Streit: Putin und Trump treffen im November in Paris zusammen

Russlands Präsident Wladimir Putin und sein amerikanischer Amtskollege Donald Trump werden sich am 11. November in Paris treffen. Der Termin wurde am Dienstag beim Treffen Putins mit Trumps Sicherheitsberater John Bolton in Moskau vereinbart.

Eine vorläufige Vereinbarung, dass beide Präsidenten bei den Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Waffenstillstands zum Ende des Ersten Weltkriegs in Paris zusammenkommen, sei bereits zuvor zwischen Bolton und russischen Diplomaten getroffen worden, teilte Putins Berater Juri Uschakow am Freitag mit. „Unser Präsident hat bei seinem Gespräch mit Bolton diese Vereinbarung bestätigt.“

Bolton besucht Russland wenige Tage nachdem US-Präsident Donald Trump einen Ausstieg Amerikas aus dem seit mehr als 30 Jahren bestehenden bilateralen Abrüstungsvertrag INF angekündigt hat.

„Es wird ein vollwertiges Treffen sein, es wird gründlich vorbereitet werden“, so Uschakow weiter.

https://de.sputniknews.com/politik/20181023322730887-bolton-putin-olivenzweig-seeadler-treffen-beruehrungspunkte/

23.10.2018

Trump-Berater bei Putin: „Komme ohne Olivenzweig nach Moskau“

John Bolton hat bei seinem Treffen mit dem russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin eingeräumt, dass er „ohne einen Olivenzweig“ nach Moskau gekommen sei. Dennoch hoffe er, Putins Fragen beantworten zu können, sagte der Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump am Dienstag im Kreml.

Der russische Präsident Wladimir Putin bekräftigte daraufhin das Bestreben Russlands, nach gemeinsamen Berührungspunkten in den Beziehungen zu den USA zu suchen.

Er merkte an, dass der auf dem Staatswappen der USA abgebildete Vogel nicht nur Pfeile, sondern auch einen Olivenzweig in den Fängen hält, der weltweit als Friedenssymbol verstanden wird.

„Soviel ich weiß, ist auf dem Staatswappen der USA ein Seeadler abgebildet, der in seinen Fängen einerseits einen Olivenzweig mit 13 Oliven, andererseits ein Pfeilbündel hält“, so Putin. „Hat Ihr Seeadler schon alle Oliven aufgepickt, wobei nur die Pfeile zurückgeblieben sind?“, fragte er.

„Falls Sie noch wissen, befindet sich der Olivenzweig in der rechten Klaue des Seeadlers. Auf diese Weise demonstriert er seine Prioritäten“, konterte Bolton.

Putin verwies darauf, dass das Staatswappen der USA die Aufschrift „Einheit in Vielfalt“ trägt. „Deshalb kann und muss trotz unterschiedlicher Herangehensweisen nach diesen Berührungspunkten gesucht werden, wie mir scheint“, resümierte Putin.

https://deutsch.rt.com/international/78073-bolton-nach-gesprachen-in-moskau/

23.10.2018

Bolton nach Gesprächen in Moskau: USA verstehen Russlands Position nun besser

Nach stundenlangen Gesprächen in Moskau sagte der nationale Sicherheitsberater der USA, dass er nun die Sichtweise Russlands auf die Dinge viel besser verstehe und fügte hinzu, dass mehr Konsultationen zu Rüstungsverträgen erforderlich seien.

Der nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, der angeblich hinter dem Ausstieg der USA aus dem historischen INF-Vertrag steckt, traf sich am Montag mit Nikolai Patruschew, dem Sekretär des russischen Sicherheitsrates. Zu dem Treffen kam es kurz nach der Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump, dass die USA sich aus dem Intermediate Range Nuclear Forces Treaty (INF) zurückziehen würden.

Das Hauptproblem des INF-Vertrages, so Bolton in einem Interview mit dem Radiosender Echo Moskwy, sei es, dass die betreffenden Waffensysteme nicht mehr ausschließlich von den USA und Russland betrieben würden. Andere Länder, darunter China und Nordkorea, entwickeln und testen solche Systeme, weshalb das Problem nicht nur von den beiden Ländern gelöst werden könne.

Darüber hinaus sprach er auch die „Besorgnis“ der USA und ihrer Verbündeten über angebliche Vertragsverletzungen vonseiten Russlands an, ohne genauer auf die vermeintlichen Verletzungen einzugehen. Moskau wies solche Vorwürfe wiederholt zurück. Die USA sind jedoch nach wie vor der Ansicht, dass Russland Mittelstreckenraketen entwickeln will, die durch den INF verboten werden.

Beide Seiten diskutierten auch über ein weiteres grundlegendes Abkommen – den Vertrag zur Reduzierung der strategischen Rüstungsgüter (New START) -, das eines der letzten Hindernisse vor der unkontrollierten Verbreitung von Kernwaffen bleiben würde, wenn die USA aus dem INF aussteigen. Der aktuelle START-Vertrag läuft 2021 aus, und Washington hat seine Position dazu noch nicht formuliert, erklärte Bolton.

Wenn Trump die USA aus dem INF herauszieht, bleibt nur noch eine Säule in der Rüstungskontrollarchitektur übrig, nämlich der START-Vertrag, der den Einsatz aller Arten von Atomwaffen einschränkt.

Der INF-Vertrag verbietet die Entwicklung, Herstellung und den Einsatz aller landgestützten ballistischen Marschflugkörper mit Reichweiten zwischen 500 und 5.500 Kilometern. Im Lauf der Jahre beschuldigten sich Moskau und Washington immer wieder gegenseitig, den Deal verletzt zu haben. Während die USA behaupteten, dass Russland solche Waffen entwickelt habe, wies Moskau darauf hin, dass die in Osteuropa eingesetzten US-Raketenabwehrsysteme tatsächlich zum Start von Mittelstreckenraketen verwendet werden könnten.

