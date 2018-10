Mordkrimi im saudischen Konsulat – der Fall Kaschoggi* (WeltnetzTV)

Weil er um sein Leben fürchtete, lebte der saudische Journalist Jamal Kaschoggi seit einem Jahr in den USA. Am 2. Oktober hatte er einen Termin im saudischen Konsulat in Istanbul, weil er Papiere zum Heiraten benötigte. Seine in der Nähe wartende Verlobte konnte ihn nicht wieder in Empfang nehmen. Obwohl am Mord im Konsulat kein Zweifel bestand – was die Türkei, deren Verhältnis zu Riad gespannt ist, schnell publik machte – verschanzten sich USA und EU fast zwei Wochen hinter der Forderung nach Beweisen. Bis da nichts vorläge, so Außenminister Maas, dächte die Bundesregierung nicht an Sanktionen oder gar die Beendigung von Waffengeschäften. Schließlich ist Riad der wichtigste Verbündete des Westen für die Neuordnung des Nahen Ostens.