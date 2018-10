24.10.2018 Armin Siebert

Frank Elbe war als Referatsleiter für Nukleare Abrüstung unter Außenminister Hans-Dietrich Genscher am Abschluss des INF-Vertrages beteiligt. Den Ausstieg der USA aus dem Abrüstungsvertrag sieht der ehemalige Chefdiplomat als große Gefahr für ein neues Wettrüsten, aber auch als Chance für eine neue Gesprächskultur zwischen den USA und Russland.

weiter hier:

https://de.sputniknews.com/politik/20181024322742488-inf-vertrag-abruestung-krieg/

