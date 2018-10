Am 2. Juni 1941 – also 20 Tage vor dem Angriff auf die Sowjetunionschrieb der letzte Erbgroßherzog Oldenburgs an den „Reichsführer SS“, Heinrich Himmler.

„Ich wäre ihnen sehr dankbar, wenn Sie mich kurz wissen lassen würden, ob grundsätzlich die Möglichkeit des Ankaufs größerer Güter im Osten nach Kriegsende für mich gegeben sein wird“,

weiterlesen:

http://www.taz.de/!5359430/?fbclid=IwAR2l2KPMDnnRh7fBkZXmzx5XQpXND9sb-fQ8NNbIzyWeZe-0hY9dR2zY9Ec

