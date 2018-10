Wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten! Über die verhängnisvolle Verstrickung des SPD Politikers Noske in die Niederschlagung des Spartakusaufstands im Jahr 1919 und den Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht.

Nach dem neusten Wahldebakel der SPD in der bayrischen Landtagswahl und in Folge der verhängnisvollen Rolle, die diese Partei jetzt als Koalitionspartner der CDU in Berlin spielt, kann man fast Genugtuung verspüren, wenn man den legendären Satz „Wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten! “ in historischen Zusammenhängen einzuordnen vermag. Nach den Bundestagswahlen des vergangenen Jahres wäre rein rechnerisch eine Erneuerung von linker Politik in der Bundesrepublik möglich gewesen. Die SPD verbaute jedoch bereits vor den Wahlen jeder mögliche Hoffnung auf einen möglichen Politikwechsel in Deutschland, indem sie eine Koalition mit der Partei DIE LINKE kategorisch ausschloss. Die SPD ermöglichte nach den Wahlen eine Fortsetzung der Merkel-Regierung, indem sie tatsächlich in eine Koalition mit der CDU eintrat.

In diesem Zusammenhang deshalb dieser Hinweis auf einen hochinteressanten Artikel im Spiegel vor 9 Jahren. http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-65556345.html

oder auch: Dieser Artikel wird dann sieben Monate später von vielen deutschen Zeitungen gekontert: http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/des-raetsels-loesung-die-leiche-im-keller-ist-nicht-rosa-luxemburg-1909092.html oder auch: https://www.tagesspiegel.de/berlin/luxemburg-frage-tote-rosa-laesst-forschern-keine-ruhe/1659652.html Wobei der Charité-Arzt nicht wirklich widerlegt wurde, sondern nur keine Beweise gefunden hat. Nach dem FAZ Artikel weiß man dann jedenfalls auch wer Klaus Gietinger ist. Hier noch ein PdF. von ihm, und welches die Todesumstände wiedergibt.

Hier ein Beitrag von der Webseite Klaus Gietingers: http://gietinger.de/neu-die-wahrheit-uber-rosa-luxemburgs-tod-dokumente-und-kommentare/



https://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Noske Interessant auch der Wikipedia Eintrag von Gustav Noske, ein SPD-Politiker und der erste sozialdemokratische Minister mit der Zuständigkeit für das Militär in der deutschen Geschichte.

Siehe öffentliches Wirken, Mitte. Da ist ein interessanter Hinweis auf ein Schreiben von Waldemar Pabst:

Nachdem der Offizier Waldemar Pabst, der die Morde an Luxemburg und Liebknecht veranlasst hatte, im Jahre 1970 gestorben war, wurde in dessen Nachlass die Abschrift eines Briefes aus dem Jahr 1969 gefunden: „Daß ich die Aktion ohne Zustimmung Noskes gar nicht durchführen konnte – mit Ebert im Hintergrund – und auch meine Offiziere schützen musste, ist klar. Aber nur ganz wenige Menschen haben begriffen, warum ich nie vernommen oder unter Anklage gestellt worden bin. Ich habe als Kavalier das Verhalten der damaligen SPD damit quittiert, dass ich 50 Jahre lang das Maul gehalten habe über unsere Zusammenarbeit.

Zweifel an der Täterschaft der SPD scheinen jedenfalls allgemein nicht zu bestehen. Man spricht halt nicht so gerne darüber. Unklarheit bleibt bei der Leiche. Wer ist hier ein Schaumschläger, Tsokos oder die Historiker, bzw. sein Vorgänger? Weitere Klärung scheint es jedenfalls in den vergangenen 9 Jahren nicht gegeben zu haben. Oh, sie mal einer an, der Tsokos ist heutzutage ein Medienstar. Vielleicht ist da deshalb nichts mehr nachgekommen? https://www.berliner-kurier.de/news/panorama/michael-tsokos-der-mann–der-die-leichen-befragt–26925762

