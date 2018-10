SPD-Positionspapier: Das Gegenteil einer zeitgemäßen sozialdemokratischen Entspannungspolitik (RT Deutsch)

von Gert Ewen Ungar 20.10.2018

Politik unterteilt sich auf den ersten Blick in viele kleine Felder, letztlich zentral sind jedoch nur zwei. Da ist der große Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik einerseits. Ihm zur Seite steht der ebenfalls sehr große Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik.

Mit dem Ergebnis der letzten Bundestagswahl, bei der die SPD massiv eingebrochen ist und ihr mit Abstand schlechtestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl eingefahren hat, reifte bei den SPD-Granden die Einsicht, die Partei müsse sich erneuern. Erneuern bedeutet in der Politik, man muss seine Position zu den beiden genannten Politikfeldern überdenken und neu justieren, weil der Wähler einem deutlich signalisiert hat, dass er mit der bisherigen Ausrichtung nicht einverstanden ist. Eigentlich ganz einfach.

Man müsste auch gar nicht weiter nachdenken, wenn einem das Denken schwer fällt. Man könnte einfach versuchen, genau das Gegenteil von dem zu machen, was man die letzten Jahre gemacht hat. Das wäre im Fall der SPD dann Sozialstaat stärken, Arbeitnehmerrechte stärken, Niedriglohnsektor eingrenzen, Investitionsprogramme auflegen, von der ÖPP Abstand nehmen. Ganz ohne größeres Nachdenken würde man ein kleines Wunder bewerkstelligen, denn die SPD wäre plötzlich wieder eine echte Volkspartei.

Doch schon bald jedoch war klar, im Bereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik würde die Erneuerung der SPD nicht stattfinden, denn die SPD hält die Agenda 2010 nach wie vor für ein Erfolgsmodell, obwohl deren Durchsetzung gegen alle Widerstände der Zivilgesellschaft maßgeblich und nachweislich zur Erosion der Partei und zur Erosion gesellschaftlichen Zusammenhalts beigetragen hat.

Also wird die Erneuerung der SPD wohl auf dem Feld der Außen- und Sicherheitspolitik stattfinden, mag sich dann manch einer denken. Umso erstaunter nimmt man dann das kürzlich veröffentlichte Positionspapier zur Außenpolitik der Bundestagsfraktion der SPD zur Kenntnis, das mit “Dialog – Vertrauen – Sicherheit” überschrieben ist. Erstaunt mag man auch über den Zeitpunkt der Veröffentlichung sein, denn während die SPD auf allen ihr zur Verfügung stehenden medialen Kanälen zur Mitgestaltung am Erneuerungsprozess einlädt, sich angeblich bereit für einen umfänglich geführten Dialog zeigt und vorgeblich schonungslos die gemachten Fehler analysieren möchte, zurrt die Bundestagsfraktion die außenpolitischen Positionen für die nächsten Jahre schon mal fest.

Man lädt zum Dialog ein und signalisiert schon jetzt, wie gleichgültig einem das Ergebnis dieses Dialogs sein wird. Das zeigt deutlich: Die erneuerte SPD wird ganz die alte sein. Die Basis kann diskutieren wie sie will, gemacht wird, was die Parteispitze für gut und karrierefördernd hält – basta.

Doch nun zum Positionspapier der Bundestagsfraktion:

Hier weiter: https://deutsch.rt.com/meinung/77864-spd-positionspapier-gegenteil-einer-zeitgemaessen-sozialdemokratischen-entspannungspolitik/

