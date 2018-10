Interview mit Sergei Lawrow zu: Diskriminierung Russlands im Europarat, Skripal und andere Anschuldigungen gegen Russland, Weißhelme, Eimischung in Wahlen, Syrien/Krim, Donbass (RT Deutsch)

19.10.2018

In einem Interview mit dem Nachrichtensender Euronews zu den Vorwürfen im Fall Skripal und der Entfernung des russischen Sitzes aus dem Europarat äußerte er sich außerdem zu der Frage der Weißhelme in Syrien.

In einem Interview mit dem Nachrichtensender Euronews hat sich der russische Außenminister Sergei Lawrow zur angeblichen Vergiftung des ehemaligen GRU-Mitarbeiters Sergei Skripal geäußert: „Wo sind Julija Skripal und Sergei Skripal? Wenn uns nur die Leichen einer Katze, eines Hamsters und – Verzeihung – einer armen Frau ohne festen Wohnsitz und ein Parfumfläschchen präsentiert werden, dann ist das grotesk.“

Außerdem erklärte Lawrow, warum Russland seine Beiträge zum Europarat blockiert: „Ohne die Möglichkeit, unseren Standpunkt niederzulegen, wäre es für Russland und jeden Staat, der sich in einer ähnlichen Situation befinden würde, wahrscheinlich leichtsinnig, derartige russophobe Veranstaltungen zu finanzieren.“

Zum Video mit deutscher Übersetzung (30 Minuten) : https://deutsch.rt.com/international/77874-russlands-aussenminister-lawrow-westen-studierte-dossiers-der-wei%C3%9Fhelme-und-war-entsetzt/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge