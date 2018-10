Treffen in Rom von Stefano Fassina, Initiator der italienischen Bewegung „Patria e Costituzione – Sinistra di Popolo“ mit Sahra Wagenknecht, Initiatorin der deutschen Bewegung „Aufstehen“.

Ein interessanter und nützlicher Austausch, um die Bewegung „Aufstehen'“ besser kennen zu lernen und die Bewegung Patria e Costituzione – Sinistra di Popolo zu präsentieren. Wir teilen die Analyse der Notwendigkeit für eine linke Bewegung, die wichtigen Fragen des sozialen Schutzes und der Identitätskrise, die sonst nur im nationalistischen und rechten Umwelt erörtert werden und dort dann eine regressive Auslegung finden, solidarisch zu behandeln.

Wir teilen die Ansicht, dass wir im Rahmen der Europäischen Union und der Eurozone über den nationalen Staat den Raum demokratischer Souveränität zurückerobern können. Bei diesem Treffen, an dem auch der Abgeordnete Fabio de Masio teilgenommen hat, haben wir die Aufmerksamkeit auf die italienische und die deutsche Politik sowie auf die besorgniserregenden Gefahren der Einführung für die europäische Ordnung gelenkt. Wir haben Sahra Wagenknecht kurz vor den Europawahlen zu einer Versammlung nach Rom eingeladen.

https://www.aufstehen.de

http://www.patriaecostituzione.it

