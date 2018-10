Brasilien: Rechtsextremer Bolsonaro in Umfragen bei 49 Prozent: Kandidat der Arbeiterpartei Haddad hält Sieg dennoch für machbar. 50 Attacken gegen Linke in sieben Tagen. UN besorgt über Gewaltwelle (amerika21)

Nach dem Sieg im ersten Wahlgang in Brasilien wächst die Zustimmung für den rechtsextremen Kandidaten Jair Bolsonaro für das Präsidentenamt weiter. In der jüngsten Umfrage für die Stichwahl am 28. Oktober erreichte der Kandidat der Sozialliberalen Partei (PSL) 49 Prozent und der linksgerichtete Fernando Haddad von der Arbeiterpartei (PT) 36 Prozent der Stimmen. Aus dem vergangenen Wahlsonntag waren Bolsonaro mit 46 und Haddad mit 29 Prozent hervorgegangen.

weiterlesen:

https://amerika21.de/2018/10/215163/rechtsextremer-bolsonaro-legt

