, 17.10.2018

In einem aufsehenerregenden Interview ließ sich der deutsche Afrikabeauftragte Günter Nooke unter anderem über die positiven Seiten der Kolonialzeit, die Andersartigkeit Afrikas und die Unwichtigkeit des Handels aus. Nooke wartet auch mit einem bizarren Lösungsansatz in Sachen Migration auf.

Seit einiger Zeit rückt ‚Afrika‘ in den Fokus auch der bundesdeutschen Politik, dies jedoch vor allem um der Frage auf den Grund zu gehen, wie sich der Migrantenstrom aus dem „schwarzen Kontinent“ Richtung Europa möglichst rasch trockenlegen lässt. Allerlei wohlklingende Schlagworte, wie etwa die eines „Marshall-Plans für Afrika“ oder eines „Compact with Africa“, machen seitdem die Runde. Stets betont wird dabei der Aspekt der „Partnerschaft“, zudem der der Augenhöhe, um den Kontinent Hand in Hand endlich aus dem Elend zu führen. Doch haben die entwicklungspolitischen Ansätze eines gemeinsam: Ähnlich der Aufteilung Afrikas bei der Afrika-Konferenz 1884 entstehen sie am Reißbrett selbsternannter „Afrika-Experten“ – die Bevölkerungen und Entscheidungsträger vor Ort dienen bestenfalls als Statisten.

Dass die Bundesregierung den Posten eines Afrikabeauftragten eingeführt hat, ist Ausdruck des Anspruchs, Afrika nun aber wirklich „helfen“ zu wollen und soll diesem ein Gesicht geben. Seit dem Jahr 2010 ist es das Gesicht von Günter Nooke, einem ehemaligen DDR-Bürgerrechtler und seit 1996 Mitglied der CDU. In seiner aktuellen Funktion obliegt ihm die Koordinierung und Inspiration der deutschen Afrika-Politik. Dass der CDU-Mann vor Arbeitsbeginn keinerlei Expertise vorzuweisen hatte, spricht Bände, spielte aber keinerlei Rolle für die Besetzung dieses exotische Postens.

Deutschland, die EU und die Realität der „Fluchtursachenbekämpfung“ in Afrika

von Dr. Kani Tuyala, 30.08.2017

Angesichts der Migrationsströme spricht die Bundesregierung mit Blick auf Afrika gerne von einer Partnerschaft zur Fluchtursachenbekämpfung. Doch die Realität vor allem der EU-Handelsbeziehungen mit afrikanischen Staaten lässt die Worte als zynisch erscheinen.

