Syrische Regierung erklärt Amnestie für Deserteure (Syriana Analysis)

Der syrische Präsident Baschar al-Assad hat am Dienstag das Gesetzesdekret Nr. 18 für 2018 erlassen, das eine allgemeine Amnestie vorsieht für militärische Deserteure innerhalb und außerhalb des Landes und für die Verbrechen des Gesetzes Nr. 61 über Militärstrafsachen von 1950 und deren Änderungen vor dem 9. Oktober 2018.

Dieses Dekret amnestiert keine Flüchtlinge, die vor Strafverfahren der Justiz geflohen sind, es sei denn, sie wenden sich an die Behörden, und zwar innerhalb von 4 Monaten für syrische Staatsbürger, die sich innerhalb Syriens aufhalten und 6 Monate für diejenigen die sich außerhalb des Landes aufhalten.

